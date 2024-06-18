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Aktüel Bayramı yasa boğan ölüm! Kurban eti can aldı
Aktüel

Bayramı yasa boğan ölüm! Kurban eti can aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 14:43:00 -
Bayramı yasa boğan ölüm! Kurban eti can aldı

Aksaray'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kestikleri hayvandan yaptıkları kavurmayı yiyen 70 yaşındaki Memiş Teke, nefes borusuna kaçan et parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

Aksaray'da olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde meydana geldi. Memiş Teke (70), Kurban Bayramı’nın ilk günü kestikleri hayvandan yapılan kavurmayı yerken et parçası nefes borusuna kaçtı.

NEFESİ KESİLDİ YERE YIĞILDI

Teke yere yığılırken, durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen ekipler, Teke’nin öldüğünü belirledi. Memiş Teke Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Demirci Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

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