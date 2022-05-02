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Yaşam Bayramda marketler açık mı? 2 3 4 Mayıs market çalışma saatleri
Yaşam

Bayramda marketler açık mı? 2 3 4 Mayıs market çalışma saatleri

Ramazan bayramı sebebiyle bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı? Zincir marketler bayramda açık oluyor mu? Bugün yarın marketler açık mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-02 18:47:00 -
Bayramda marketler açık mı? 2 3 4 Mayıs market çalışma saatleri

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri idrak edilecek. Bayramda markete uğrayacak olanlar ise ‘Bugün marketler açık mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Bayramda marketler açık mı?  2 3 4 Mayıs market çalışma saatleri

Marketlerin çalışma saatleri firmalara göre değişiklik gösteriyor. Kimi zincir marketler bayramın birinci gününü kapalı geçirirken kimi mesai saatlerini değiştirdi. Genel itibariyle bayram günlerinde marketler hizmet vermeyi sürdürüyor. Yalnızca marketlerin açılış kapanış saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Ayrıca yerel bazlı marketler ve bakkallar da bayram boyunca açık durumda.

Bayramda fırınlar açık mı?

Bayram boyunca fırınların açık olup olmayacağı da merak ediliyor. Yiyecek, içecek sektöründe yer alan işletmeler bayramlarda genellikle açık olmayı tercih ediyor. Bu sebeple fırınlar da bayram günlerinde açık oluyor.

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