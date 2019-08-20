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Bayramda kaybolan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde Kurban Bayramın ilk gününden bu yana kayıp olan şahsın cesedi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunurken, olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:09
Bayramda kaybolan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde Kurban Bayramın ilk gününden bu yana kayıp olan şahsın cesedi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunurken, olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramından bu yana kayıp olduğu bildirilen ve jandarma tarafından aranan, ailesi tarafından sosyal medyada da kayıp ilanı verilen K.M.’in (22) yapılan tahkikatlar sonucu cinayete kurban gittiği öğrenildi. Cinayetle ilgili U.A.Ö. (20) İ.Y. (18)gözaltına alındı.


Jandarma tarafından sorgulanan şahıslar; K.M.’i bıçaklayarak öldürdüklerini ve cesedini Üzümlü köyü yolu üzerinde bir araziye gömdüklerini itiraf ettiler. Bunun üzerine jandarma tarafından belirtilen yerde cesedi arama çalışmaları başlatıldı. Kütahya’dan AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında K.M.’in cesedi gömülü olduğu yerden çıkarılarak otopsiye gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:09
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