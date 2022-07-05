Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir bayramda hava nasıl olur?
Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’a denk geliyor. Bayram için plan yapacak olanlar ise ‘Bayramda hava nasıl olur?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramında hava nasıl olacak? 9 Temmuz Cumartesi hava durumu:
Yurdun büyük bölümünde geride bıraktığımız günlerde kuvvetli yağışlar görüldü. Yağışların sebep olduğu sel sebebiyle can ve mal kayıpları yaşandı. Vatandaşlar ise bayramda havanın nasıl olacağını araştırıyor.
Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir bayramda hava nasıl olur?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Şen paylaşımında, "İstanbul dahil olmak üzere cumartesi akşamı ve pazar günü Marmara'da yağış takip edeceğiz. Kuvvetli' bulundu.
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