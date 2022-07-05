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Yaşam Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir bayramda hava nasıl olur?
Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir bayramda hava nasıl olur?

Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’a denk geliyor. Bayram için plan yapacak olanlar ise ‘Bayramda hava nasıl olur?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramında hava nasıl olacak? 9 Temmuz Cumartesi hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:42:00 -
Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir bayramda hava nasıl olur?

Yurdun büyük bölümünde geride bıraktığımız günlerde kuvvetli yağışlar görüldü. Yağışların sebep olduğu sel sebebiyle can ve mal kayıpları yaşandı. Vatandaşlar ise bayramda havanın nasıl olacağını araştırıyor.

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir bayramda hava nasıl olur?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Şen paylaşımında, "İstanbul dahil olmak üzere cumartesi akşamı ve pazar günü Marmara'da yağış takip edeceğiz. Kuvvetli' bulundu.

İSTANBUL


ANKARA

İZMİR

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