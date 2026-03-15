Bayramda hava nasıl olacak? Bu hafta hava yağışlı mı?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine çevrildi. Yurt genelinde bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde değişip değişmeyeceği merak edilirken, özellikle arife günü ve bayram süresince hava durumunun nasıl olacağı araştırılıyor. Bayram planı yapan vatandaşlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimleriyle ilgili son değerlendirmeleri yakından takip ediyor. İşte, detaylar…

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre bugün doğu kesimlerde başlayan yağışın kısa süreli bir ara vermesi bekleniyor. Ancak arife günüyle birlikte Türkiye genelinde aralıklı sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Bayramın birinci ve ikinci gününde de yağışların etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, perşembe gününden itibaren özellikle batı bölgelerde düşüş göstereceği belirtiliyor.

Yeni hafta serin hava ile başlayacak

Meteoroloji değerlendirmelerine göre yeni hafta daha serin bir havayla başlayacak. İstanbul’da hava çoğunlukla bulutlu olacak ve sıcaklık 10 derece civarında ölçülecek. Ankara’da parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklık 14 derece olacak. İzmir’de 17, Bursa’da 13, Antalya’da ise 20 derece civarında sıcaklık tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi’nde hava genel olarak bulutlu olacak. Karayel rüzgarının hafif esmesi beklenirken sıcaklıkların 10 ile 13 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

İç Anadolu’da özellikle Sivas çevresinde bulutluluk daha yoğun olacak. Eskişehir’de sıcaklık 14, Konya’da 15, Sivas’ta ise 10 derece civarında olacak.

Ege Bölgesi’nde Aydın ve Muğla çevrelerinde de bulutlu hava etkili olacak. Manisa’da 15, Muğla’da 17, Denizli’de 19 derece civarında sıcaklık bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde yağışların hafiflemesi beklenirken bulutlu hava etkisini sürdürecek. Adana’da 20, Hatay’da 17 derece civarında sıcaklık tahmin ediliyor.

Karadeniz Bölgesi’nde ise bulutlu hava hakim olacak. Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde yağış görülecek. Bolu’da 10, Samsun’da 12 derece civarında sıcaklık bekleniyor.

Doğu Anadolu’da Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışı beklenirken Hakkari ve Van çevresinde sulu kar görülebileceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise yağmurun etkisinin azalması öngörülüyor. Erzurum’da sıcaklık 5, Diyarbakır’da ise 14 derece civarında olacak.