Süper Lig ve 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Türk futbolunda sezonun en kritik eşiklerinden biri geride kaldı. Süper Lig’e doğrudan yükselen iki takım belli olurken, 1. Lig’e çıkan ekipler de netleşti.

Sezon boyunca zirve mücadelesini bırakmayan Erzurumspor FK ile Amed SK, gösterdikleri istikrarlı performansın karşılığını alarak Süper Lig biletini cebine koydu.

İki takım da sezonun en dikkat çeken başarı hikayeleri arasında yer aldı.

Ligi zirvede tamamlayan Erzurumspor FK, haftalar öncesinden hedefine ulaşarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Doğu Anadolu temsilcisi, 5 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye’nin en üst liginde boy göstermeye hazırlanıyor.

Sezonun en çok konuşulan takımlarından biri olan Amed SK ise kritik haftalarda hata yapmayarak adını Süper Lig’e yazdırdı. Diyarbakır temsilcisi, böylece kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Bu sonuç, yalnızca saha içinde değil, şehir genelinde de büyük bir heyecan yarattı. Amed SK’nin yükselişi, sezonun en çarpıcı futbol hikayelerinden biri olarak öne çıktı.

Öte yandan Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım henüz netleşmedi. Play-off hattındaki mücadele tüm heyecanıyla sürüyor.

Esenler Erokspor, play-off finaline doğrudan yükselerek önemli bir avantaj elde etti.

Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve Keçiörengücü ise son bileti alabilmek için kıyasıya yarışıyor. Bu etap sonunda Süper Lig’in son yeni takımı belli olacak.

Alt liglerde de yükselme sevinci yaşayan kulüpler netleşti. Muğlaspor, Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor, gelecek sezon 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Böylece Türk futbolunda yeni sezon öncesi üst liglerde yer alacak takımların önemli bölümü şekillenmiş oldu.

Hem Süper Lig’e hem de 1. Lig’e yükselen ekipler, yeni döneme daha büyük hedeflerle hazırlanacak.

