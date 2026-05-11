TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

Milletin vergileriyle yayın yapan devlet televizyonu TRT 1'de, Anneler Günü vesilesiyle akıllara durgunluk veren bir skandala imza atıldı. Ana haber bültenini sunan kadın spikerin, canlı yayında kedi ve köpek sahiplerinin de Anneler Günü'nü kutlaması ve kendisini "patili annesi" olarak tanımlaması büyük tepki çekti.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı, devlet kanalında bu tür ifadelerin kullanılmasının uygun olmadığını savunarak TRT yönetimine çağrıda bulundu. Özellikle aile yapısı ve manevi değerler üzerinden yapılan eleştirilerde, "patili anne" kavramının annelik gibi kutsal bir tanımı basitleştirdiği vurgulandı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, tartışmaların odağındaki sunucunun ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.