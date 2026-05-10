İsrail’in alıkoyduğu aktivist Barselona’ya döndü! “Yolculuğumuz daha yeni başladı”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen saldırının ardından İsrail tarafından 10 gün alıkonulan aktivist Seyf Ebu Kişk serbest bırakıldıktan sonra Barselona’ya döndü.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesinin ardından alıkonulan aktivist Seyf Ebu Kişk, serbest bırakılmasının ardından ailesinin yaşadığı İspanya’nın Barselona şehrine ulaştı.

 

“Türkiye'deki arkadaşlarıma katılacağım”

Barselona El Prat Havalimanı'nda, ailesi, arkadaşları ve Filistin'e destek veren aktivistlerce "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılanan Kişk, "Yolculuğumuz daha yeni başladı. Yakında çantamı yeniden hazırlayıp, Türkiye'deki arkadaşlarıma katılacağım." dedi.

 

"Önceliğimiz insanlık olmaya devam ediyor." diyen Kişk, "Burada olmam bir zafer değil çünkü en büyük endişemiz, tutuklu bulunan, savunmasız, işkence gören, şiddete uğrayan binlerce Filistinli." şeklinde konuştu.

 

“İsveç hükümetinin gösterdiği tutumdan utanç duyuyorum”

Filistin kökenli olan ve İspanyol vatandaşlığının yanı sıra İsveç vatandaşlığı da bulunan Seyf Ebu Kişk, "İspanya, Brezilya, Türkiye gibi birçok ülkenin kararlı şekilde filoya destek vermesine rağmen İsveç hükümetinin gösterdiği tutumdan utanç duyduğunu" söyledi.

 

Kişk: Biz pes etmeyeceğiz

Kişk, "İsrail her yerde ve her dakika insan haklarını ihlal ediyor. Hükümetler de buna müsaade ediyor. Sistem İsrail'in yaptıklarına göz yumuyor. Soykırımcı İsrail hükümeti korunuyor. Gazze'de 2,3 milyon kişi 17 yıldır abluka altında, özgürce hareket edemeden, insani yardıma ulaşamadan, hastaneleri, okulları bombalanarak yaşıyor. İsrail'e göre Filistin diye bir şey yok. Bunu bana orada (İsrail'de) birçok kez söylediler ama biz pes etmeyeceğiz. Mücadele, fedakarlık gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

İsrail için en büyük tehlikenin sivil toplum olduğunu, o yüzden Küresel Sumud Filosu üyelerini "terörist gibi göstermeye çalıştığını" dile getiren Kişk, "Çünkü biz bombalamıyoruz. Biz başka bir yol olduğunu gösteriyoruz, eğitiyoruz, anlatıyoruz. Terörist olan insanlar değil, işgalci, soykırımcı hükümetlerdir." dedi.

 

Amaçlarının Filistin'den konuşulmaya, Gazze'de yaşananların gündemde kalmaya devam etmesi olduğunu belirten Kişk, "hakların kazanılması için mücadele etmenin zorunlu olduğunu, meydanlara inip taleplerini iletmeyi sürdüreceklerini" vurguladı.

KUDUSDA İSRAİL VAR OLDUKÇA

MÜSLÜMANLARA HUZUR YOK. İSRAİL YOK EDİLMELİ . YILANIN BAŞI İSRAİL.
