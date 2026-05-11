Sağlık görevlileri rehin alındı! Bıçaklı kavganın ortasında kaldılar

Sağlık görevlileri rehin alındı! Bıçaklı kavganın ortasında kaldılar

Nevşehir’de rahatsızlanan bir kadına müdahale etmek için eve giden sağlık görevlileri, iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavganın ortasında kaldı. Evden çıkmalarına izin verilmeyen sağlık çalışanları, polisin müdahalesiyle kurtarıldı.

Nevşehir’de sağlık ekiplerinin gittiği bir evde yaşanan olay, kısa sürede büyük paniğe dönüştü. Akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesi’nde bulunan bir evde rahatsızlanan kadına müdahale etmek için adrese gelen sağlık görevlileri, evde çıkan aile içi kavganın ortasında kaldı.

 

İddiaya göre N.Ö.’nün tansiyonunun yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadına müdahale etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan çocukları E.Ö. ile Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

 

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda endişelenen sağlık görevlilerinin de evden gitmelerine izin verilmedi. Rehin kalan sağlık çalışanları polisten yardım istedi.

 

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları rehin oldukları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakınları sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.

Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

