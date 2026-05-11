Sağlık görevlileri rehin alındı! Bıçaklı kavganın ortasında kaldılar

Nevşehir’de sağlık ekiplerinin gittiği bir evde yaşanan olay, kısa sürede büyük paniğe dönüştü. Akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesi’nde bulunan bir evde rahatsızlanan kadına müdahale etmek için adrese gelen sağlık görevlileri, evde çıkan aile içi kavganın ortasında kaldı.

İddiaya göre N.Ö.’nün tansiyonunun yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadına müdahale etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan çocukları E.Ö. ile Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay, akşam saatlerinde 2000 Bin Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesinde meydana geldi.

N.Ö.’nün evde tansiyonunun yükselerek rahatsızlanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada N.Ö.’nün çocukları E.Ö. ve Y.Ö. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda endişelenen sağlık görevlilerinin de evden gitmelerine izin verilmedi. Rehin kalan sağlık çalışanları polisten yardım istedi.

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları rehin oldukları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakınları sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.

Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.