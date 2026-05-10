  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altan Tan’dan Kırmızı Masa’da gündeme bomba gibi düşen açıklamalar! "Yeni Bir Paradigmanın Eşiğindeyiz" İyi Parti’de Koray Aydın bilmecesi: "MHP'ye geçecek" haberi neden çıktı Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı! Galatasaray, tartışılan o paylaşımı sildi İsrail Türkiye'nin dibinde gizli üs kurmuş! Hürmüz Boğazı'nda hafif denizaltılar hazır Su altında bekliyor Bakan Yumaklı'dan müjde! Çilek yoksa 'çilek', tereyağı yoksa 'tereyağı' yazılamayacak! CHP'den skandal vaat: Belediye başkanlarına dokunulmazlık zırhı Bakan Yumaklı’dan “Yapay et” mesajı Türkiye'ye giremez İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama Galatasaraylılar Demirtaş posteri açtı
Gündem Sağlık Bakanlığından “Sağlık İçin Hareket Et Günü” mesajı
Gündem

Sağlık Bakanlığından “Sağlık İçin Hareket Et Günü” mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sağlık Bakanlığından "Sağlık İçin Hareket Et Günü" mesajı

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'deki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonunun yer aldığı ve bu salonlarda egzersiz programlarının ücretsiz yürütüldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığından 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yapılan açıklamada, hareket etmenin bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunarak olası hastalıkların riskini azalttığı belirtildi.

Bakanlıkça yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde fizyoterapistlerce vatandaşlara ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, "Alanında uzman fizyoterapistler, her yaş grubunda egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının önemini dikkate alarak kişinin ihtiyacına yönelik hareket danışmanlığı sunmakta, böylelikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çeşitli spor aletleri eşliğinde yapılan egzersizlerin yanı sıra ücretsiz pilates dersleri de verildiği vurgulandı.

 

Fizyoterapistlerin danışmanlığında uygulanan pilates programlarıyla danışanların duruş, denge ve esnekliklerinin geliştirilmesine katkı sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzenli egzersiz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu kapsamda ülkemizdeki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonu yer almakta olup, bu salonlarda egzersiz programları tamamen ücretsiz yürütülmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistler tarafından, egzersiz öncesi risk faktörleri değerlendirilerek bireysel ya da grup egzersizi planlaması yapılmaktadır. Gruplar 8-15 kişi halinde oluşturulmakta, haftalık yürütülen programlarla bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmak amaçlanmaktadır."

Sağlıkta dijital dönüşüm! 91 yaşındaki Pembe Nine doktora gitmeden muayene oldu
Sağlıkta dijital dönüşüm! 91 yaşındaki Pembe Nine doktora gitmeden muayene oldu

Sağlık

Sağlıkta dijital dönüşüm! 91 yaşındaki Pembe Nine doktora gitmeden muayene oldu

Sağlık teknolojisi Türkiye'nin lokomotifi olacak Hedef 10 milyar dolar
Sağlık teknolojisi Türkiye'nin lokomotifi olacak Hedef 10 milyar dolar

Sağlık

Sağlık teknolojisi Türkiye'nin lokomotifi olacak Hedef 10 milyar dolar

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hantavirüs açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hantavirüs açıklaması

Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hantavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23