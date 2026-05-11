15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı-kırmızı ışıldadı

Galatasaray’ın Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte kutlamalar İstanbul’un simge yapılarından birine de yansıdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğu dolayısıyla Galatasaray’ın renkleriyle ışıklandırıldı.

İstanbul Boğazı’nın en dikkat çekici noktalarından biri olan köprünün sarı-kırmızı ışıklarla aydınlatılması, gece saatlerinde görsel bir şölen oluşturdu.

Ortaya çıkan görüntü, şampiyonluk coşkusunun kent genelinde nasıl hissedildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU ŞEHRİN SİMGELERİNE YANSIDI

Galatasaray’ın sezonu zirvede tamamlamasının ardından şehir genelinde kutlamalar hız kazanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün sarı-kırmızı renklere bürünmesi bu coşkunun en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Şampiyonluk gecesinde köprüde oluşan görüntü, sarı-kırmızılı taraftarların sevincine İstanbul siluetinden güçlü bir eşlik olarak yorumlandı.