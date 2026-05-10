İran'dan Batı'ya Hürmüz Boğazı resti! Bölge dışı güçlere kapılar kapatıldı, Tahran "karşılık veririz" diyerek uyardı!
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme planlarına karşı çok sert bir açıklama yaparak bölgenin güvenliğinden yalnızca İran'ın sorumlu olduğunu vurguladı. Garibabadi, Batılı ülkelerin "seyrüsefer güvenliği" bahanesiyle bölgeye asker yığmasının gerilimi tırmandıracağını ve Hürmüz Boğazı'nın asla bölge dışı güçlerin ortak malı olmayacağını ifade etti.
İran’nın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Garibabadi, Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme hazırlığı yapan İngiltere ve Fransa’ya tepki gösterdi.
Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin ortak malı olmadığını belirten Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceği uyarısında bulundu.
Fransa ve İngiltere savaş sonrası seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bölgedeki gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kuracaklarını açıklamıştı.