Çok tuhaf kaza: Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı!
Kanada’nın British Columbia eyaletinde meydana gelen motosiklet kazasında, çarpışmanın etkisiyle bir motosiklet trafik ışığında asılı kaldı.
Kanada’nın British Columbia eyaletinde bir motosiklet, otomobil ile çarpıştıktan sonra trafik ışığında asılı kaldı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler hem sürücüye müdahale etti hem de yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı.
Yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
Kazanın ardından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, motosikletin trafik lambasına saplanmış şekilde havada durması görenleri hayrete düşürdü.
