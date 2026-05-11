Şampiyon Galatasaray'ın 10 numara hedefi!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, rotasını Belçika'ya çevirdi.
BONSERVİSİ DORTMUND'A FAZLA GELDİ
Fanatik'in haberine göre; Bernardo Silva için uzun süredir girişimlerde bulunan Cimbom, 10 numara pozisyonu için listesine yeni bir isim ekledi: Konstantinos Karetsas.
18 yaşındaki futbolcu, birçok Avrupa devinin takibinde yer alıyor.
Son olarak Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, oyuncunun menajeriyle temas kurdu ancak Genk'in belirlediğini 35 milyon euroluk bonservis bedeli Alman kulübüne fazla geldi.