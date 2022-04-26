Ramazan bayramı öncesinde pek çok kişi hangi yolların, köprülerin ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram boyunca hangi otoyollar köprüler ücretsiz?

Bayramda hangi yollar köprüler ücretsiz? Ramazan bayramında köprü geçişleri ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)