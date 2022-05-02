  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bayramda bile rahat durmuyorlar! Ermenistan'dan sınır hattında yeni provokasyon
Dünya

Bayramda bile rahat durmuyorlar! Ermenistan'dan sınır hattında yeni provokasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı güçlerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 12:03:00 -
Bayramda bile rahat durmuyorlar! Ermenistan'dan sınır hattında yeni provokasyon

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki mevzilerin, dün öğle saatlerinde Basargeçer ilindeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca havan topları ve makineli tüfeklerle ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli müdahale önlemlerini aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay