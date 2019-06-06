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Bayram ziyaretlerinde ikramları tüketirken dikkat!

Sağlık Bakanlığınca, bayram ziyaretlerinde ikramlar tüketilirken dikkat edilmesi, aşırıya kaçılmaması, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerinin unutulmaması uyarısında bulunuldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:42
Bayram ziyaretlerinde ikramları tüketirken dikkat!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bayramlaşmalarda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri gibi gıdaların enerji içeriğinin yüksek olduğu ve kan şekerini hızla yükselttiği ifade edildi.

Ramazanda gün içinde besin tüketmemeye alışıldığı, birdenbire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesinin sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır. Aynı gün içinde birden çok ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak ikramlarda porsiyonlar küçük, çeşitler mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Gün içinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, reçel gibi tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır.

Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyveler şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto/hoşaf, az şekerli limonata gibi içecekler tercih edilebilir."

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce, gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında, gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerlerin ve çay şekerinden alınan enerjinin sağlıklı bireylerde günlük enerji miktarının yüzde 10'unu geçmemesinin tavsiye edildiği belirtildi.

Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermesi gerektiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:42
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