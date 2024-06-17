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Yerel Bayram ziyareti kana bulandı!
Yerel

Bayram ziyareti kana bulandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-17 13:42:00 -
Bayram ziyareti kana bulandı!

Düzce'den Trabzon'a bayram ziyareti için giden ailenin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Düzce'den Trabzon'a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun'da su kanalına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Zor idaresindeki 34 ZK6406 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada, araç sürücüsü Yusuf Zor (23) ile Süheyla Zor (58), Vami Zor (69), Derya Zor (40), Gülbahar Akdoğan (39), 14 aylık Sare Leyla Akdoğan, Ceylin Ekiz (12) ve Ecrin Ekiz (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 2 ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ecrin Ekiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada yaralananların araç sürücüsünün anne ve babası ile kardeşleri ve yeğenleri olduğu, Düzce'den Trabzon'da bulunan diğer kardeşlerine bayram ziyaretine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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