Bayram ve sonrasındaki şeker tüketimine dikkat

SAMSUN (İHA) – Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, bayram ve sonrasında yapılan aşırı şeker tüketiminin özellikle çocuklarda olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastanesi Çiftlik Şubesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, çocuklarda şeker, çikolata gibi tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Ali Şimşek, Ramazan Bayramı’nda bolca tüketilen şekerin çocuklardaki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Aşırı şeker tüketiminin ileride büyük sorunlara yol açabileceğini ifade eden Dr. Ali Şimşek, "Ramazan ayının ardından bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu mutluluk bayramda özellikle çocuklarımız için kabus olmasın. Bayram ile birlikte tatlı tüketimi özellikle çocuklarda olumsuz etkileri gösterebiliyor. Bu anlamda çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve, kuruyemişler ya da sütlü tatlılar ikram edin. Gazlı ve şekerli içeceklerin yerine de evde yapılmış komposto tarzı içecekler ya da ayran tercihi yapılmalıdır” dedi.

Oluşabilecek sağlık sorunları hakkında da bilgi veren Dr. Şimşek, şunları söyledi:

“Aşırı şeker tüketimi ilerleyen dönemlerle tip 2 diyabet hastası ya da diş ve ağız sağlığı sorunları, kan şekerinde ani dalgalanmalara, sıcaklıklarla birlikte sindirim sistemi sorunlarına, özellikle karın ağrısı ve ishal yaşanmasına, alerji riskinin artmasına ve vücutta yağ depolanması gibi farklı sağlık sorunlarına neden olabilir. Şunu da unutmayın, tatlı, çikolata tüketimi sonrası çocuğunuzun ağzını su ile çalkalattırın ve dişlerini fırçalamalarını sağlayın. Spor yapması için çocuklarınızı teşvik edin."