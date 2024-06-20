  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bayram tatilinde üzücü bilanço
Gündem

Bayram tatilinde üzücü bilanço

Yeniakit Publisher
2024-06-20 10:20:00 -
Bayram tatilinde üzücü bilanço

Tüm tedbir ve uyarılara rağmen bayram tatilinin ilk 5 gününde 6 bin 550 kişinin trafik kazalarında yaralandığı, 36 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazaları ve denetim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bayram tatilinin 5'inci günü olan 19 Haziran 2024 Çarşamba günü, 24 saat içinde ülke genelinde 696 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 205 kişinin yaralandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 425 bin 63 aracın denetlendiğini, 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi uygulandığını ve 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişinin hayatını kaybettiğinin, 6 bin 550 kişinin ise yaralandığını bildirerek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü
Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü

Gündem

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Yerel

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Bayram tatilinin 4. gününde 693 trafik kazası meydana geldi
Bayram tatilinin 4. gününde 693 trafik kazası meydana geldi

Gündem

Bayram tatilinin 4. gününde 693 trafik kazası meydana geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23