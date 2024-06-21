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Yerel Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor
Yerel

Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-21 10:32:00 -
Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor

Bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 6’ncı gününde yaşanan trafik kazaları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklara başladığını ve trafik yoğunluğunun tekrar arttığını hatırlatarak, "Bayram tatilinin 6’ncı günü olan 20 Haziran’da 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 13 kişi maalesef hayatını kaybetti ve bin 133 kişi yaralandı. Ayrıca 414 bin 776 araç denetlendi ve 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Bayram tatilinin ilk 6 günündeki verileri de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bayramın ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Bayram tatilinde üzücü bilanço
Bayram tatilinde üzücü bilanço

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Bayram tatilinde üzücü bilanço


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