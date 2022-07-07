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Yaşam Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi gün bitecek ayın kaçında işbaşı yapılacak?
Yaşam

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi gün bitecek ayın kaçında işbaşı yapılacak?

Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. BU sebeple vatandaşlar tatilin cuma günü mü cumartesi günü mü başlayacağını merak ediyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Bayram tatilinin son günü hangisi?

Yeniakit Publisher
2022-07-07 09:34:00 -
Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi gün bitecek ayın kaçında işbaşı yapılacak?

Kurban bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatilin hangi gün başlayacağı, bayram tatilinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, bayram tatili ne zaman son?

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi gün bitecek ayın kaçında işbaşı yapılacak?

Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 8 Temmuz Cuma günü ise yarım gün resmi tatil. Bu sebeple bayram tatili kamu kurum ve kuruluşları ile 9 gün tatil kararı alan özel şirketler için 8 Temmuz Cuma öğle saatinde başlayacak. Bayramın son günü ise 12 Temmuz Salı günü… Tatil hafta sonu ve 15 Temmuz ile birleştirildiği için 18 Temmuz Pazartesi günü milyonlar işbaşı yapacak.

8 Temmuz Cuma             Arife günü

9 Temmuz Cumartesi    Bayramın 1.günü

10 Temmuz Pazar            Bayramın 2.günü

11 Temmuz Pazartesi    Bayramın 3.günü

12 Temmuz Salı                Bayramın 4.günü

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