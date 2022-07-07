Kurban bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatilin hangi gün başlayacağı, bayram tatilinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, bayram tatili ne zaman son?

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi gün bitecek ayın kaçında işbaşı yapılacak?

Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 8 Temmuz Cuma günü ise yarım gün resmi tatil. Bu sebeple bayram tatili kamu kurum ve kuruluşları ile 9 gün tatil kararı alan özel şirketler için 8 Temmuz Cuma öğle saatinde başlayacak. Bayramın son günü ise 12 Temmuz Salı günü… Tatil hafta sonu ve 15 Temmuz ile birleştirildiği için 18 Temmuz Pazartesi günü milyonlar işbaşı yapacak.

8 Temmuz Cuma Arife günü

9 Temmuz Cumartesi Bayramın 1.günü

10 Temmuz Pazar Bayramın 2.günü

11 Temmuz Pazartesi Bayramın 3.günü

12 Temmuz Salı Bayramın 4.günü