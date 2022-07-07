Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi gün bitecek ayın kaçında işbaşı yapılacak?
Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. BU sebeple vatandaşlar tatilin cuma günü mü cumartesi günü mü başlayacağını merak ediyor. Peki, bayram tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Bayram tatilinin son günü hangisi?
Kurban bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatilin hangi gün başlayacağı, bayram tatilinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, bayram tatili ne zaman son?
Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi gün bitecek ayın kaçında işbaşı yapılacak?
Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 8 Temmuz Cuma günü ise yarım gün resmi tatil. Bu sebeple bayram tatili kamu kurum ve kuruluşları ile 9 gün tatil kararı alan özel şirketler için 8 Temmuz Cuma öğle saatinde başlayacak. Bayramın son günü ise 12 Temmuz Salı günü… Tatil hafta sonu ve 15 Temmuz ile birleştirildiği için 18 Temmuz Pazartesi günü milyonlar işbaşı yapacak.
8 Temmuz Cuma Arife günü
9 Temmuz Cumartesi Bayramın 1.günü
10 Temmuz Pazar Bayramın 2.günü
11 Temmuz Pazartesi Bayramın 3.günü
12 Temmuz Salı Bayramın 4.günü