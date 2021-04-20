Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Bayram tatili kaç gün olur? Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının takvim yaprakları bir bir ilerliyor. On bir ayın sultanı Ramazan orucunu tutan Müminler, bayrama cehennem azabından kurtularak girmek istiyor. Korona salgını nedeniyle bayramda da kısıtlamanın olacağı Ramazan Bayramının ne zamana denk geldiği merak edilirken, bir diğer merak konusu ise bayram tatilinin kaç gün süreceği. Peki Ramazan Bayramı kaç gün? Bayramda tatil kaç gün?