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Ekonomi Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
Ekonomi

Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Bayram tatili kaç gün olur? Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının takvim yaprakları bir bir ilerliyor. On bir ayın sultanı Ramazan orucunu tutan Müminler, bayrama cehennem azabından kurtularak girmek istiyor. Korona salgını nedeniyle bayramda da kısıtlamanın olacağı Ramazan Bayramının ne zamana denk geldiği merak edilirken, bir diğer merak konusu ise bayram tatilinin kaç gün süreceği. Peki Ramazan Bayramı kaç gün? Bayramda tatil kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 15:15:00 - 2021-04-20 15:16:06
Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

Bayram tatili kaç gün olacak? 

Ramazan Bayram tatili kaç gün? 13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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