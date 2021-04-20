Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
Bayram tatili kaç gün olur? Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının takvim yaprakları bir bir ilerliyor. On bir ayın sultanı Ramazan orucunu tutan Müminler, bayrama cehennem azabından kurtularak girmek istiyor. Korona salgını nedeniyle bayramda da kısıtlamanın olacağı Ramazan Bayramının ne zamana denk geldiği merak edilirken, bir diğer merak konusu ise bayram tatilinin kaç gün süreceği. Peki Ramazan Bayramı kaç gün? Bayramda tatil kaç gün?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.
Bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayram tatili kaç gün? 13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.
13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi