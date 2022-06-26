Kurban bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesinde en çok merak edilen ise tatilin kaç gün olacağı…. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün açıklandı mı?

Bayram tatili kaç gün | Bayram tatili 15 Temmuz birleşti mi?

Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban bayramının birinci günü cumartesine denk geliyor. Ülkemizde zaman zaman bayram tatilleri hafta sonlarıyla birleştiriliyor ve tatil süresi 9 günü bulabiliyor. Henüz bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışanların 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapması beklenirken bir yandan da gözler kabine toplantısında. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağı ve tatilin 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü’yle birleştirilip birleştirilmeyeceğinin konuşulacağı öğrenildi. Şayet hafta sonları ve 15 Temmuz’da eklenirse tatil 9 gün olacak.