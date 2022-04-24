Bayram tatili hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak 2022

Bayram tatil kaç gün 9 mu 4 mü? Ramazan bayramına kısa bir zaman kala pek çok kişi ‘Bayram tatili süresinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili ne zaman hangi gün? Bu sene bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı hangi gün başlayacak?