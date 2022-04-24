Bayram tatili hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak 2022
Bayram tatil kaç gün 9 mu 4 mü? Ramazan bayramına kısa bir zaman kala pek çok kişi ‘Bayram tatili süresinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili ne zaman hangi gün? Bu sene bayram tatili kaç gün? Ramazan bayramı hangi gün başlayacak?
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken gözler bayram tatiline çevrildi. Peki, bu sene ramazan bayramı kaç gün olacak?
Bayram tatili hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak 2022
Bayram 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayramın son günü ise 4 Mayıs Çarşamba günü… Bayram tatilinin kaç gün yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tatil şayet hafta sonlarıyla birleştirilirse 9 günlük bir tatil yapılabilecek. Hafta sonları tatile eklenmezse milyonlar 5 Mayıs Perşembe günü iş başı yapacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda kabine toplantısından karar çıkması bekleniyor. Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son toplantı 12 Nisan’da yapıldı. Bu hafta toplantının 25 veya 26 Nisan’da yapılması bekleniyor. Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarında olacak. Tatil süresi netleştiğinde haberlerimize yer vereceğiz.