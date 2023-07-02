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Yerel Bayram tatili dönüşünde Kocaeli'de trafik akıcı
Yerel

Bayram tatili dönüşünde Kocaeli'de trafik akıcı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 10:05:00 -
Bayram tatili dönüşünde Kocaeli'de trafik akıcı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde de trafik akıcı seyrediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, tatilin son günü olması sebebiyle dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ise akıcı trafiğin hakim olduğu gözlendi.

Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde trafik akıcı seyrederken, zaman zaman meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları trafiğin aksamasına sebep olabiliyor. Trafik akışının yer yer yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için mesai harcıyor.

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