Bayram sakinliğini fırsat bildiler, 80 bin liralık malzeme çaldılar

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramın sakinliğini fırsat bilen şüpheliler kereste fabrikasının arka tarafında panelleri keserek içeri girdi. Yüzleri sarılı olan 2 şüpheli, önce etrafta araştırma yaptı. Bir süre ne çalabileceklerini araştıran şüpheliler, piyasa değeri pahalı olan Plywood'ları gözüne kestirdi. Biri kadın 2 şüpheli yaklaşık 3 saat boyunca rahat rahat hırsızlık yaptı. Çaldıkları Plywood'ları yaklaşık 150 metre taşıyarak fabrikanın aşağısında bulunan tarlaya götürerek geldikleri araca yükledi. Daha sonra hırsızlar kendilerine çay demleyerek içti. Ertesi gün fabrikaya gelen fabrika sahibi Selahattin Horoz gördüklerine inanamadı. Hemen polisi arayan Horoz, hırsızlardan şikayetçi oldu.

Bayramı zehir ettiklerini söyleyen Selahattin Horoz, "Hırsızlar çalmasın diye Plywood'un üstüne malzemeler koymuştuk. Arka taraftan 2 kişi giriyor. Bir tanesi kadın diğeri ise erkek. Erkek olan Plywood'ların bulunduğu yere geliyor. Buradaki kameraları odun yardımıyla eğerek etkisiz hale getiriyor. Daha sonra paletin tellerini kesiyor. Burada 60 adet Plywood'u yaklaşık 3 saatte taşıyorlar. Yaklaşık 150 metre taşıyarak aşağıdaki tarlaya götürüyorlar. Hırsızlar bir de kendilerine çay demleyerek 3 saat boyunca hırsızlık yaptılar. Daha öncede 2 kere hırsızlık olayımız oldu, artık biran önce yakalanmaları istiyorum" dedi.