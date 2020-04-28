Bayram öncesi ikinci el araç satışları dip seviyede

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisiyle ikinci el araç alım satımında ciddi bir azalma görünüyor. Sektör temsilcileri geçtiğimiz yıllardaki bayram öncesi rakamlara göre ikinci el araç satışının yüzde 50 oranında düştüğünü belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ikinci el araç sektöründe ciddi şekilde etkiledi. Normal zamanda bayram öncesinde ayda hareketlenen ikinci el piyasası bu sene durgun seyrediyor. Salgının etkisiyle sosyal izolasyon süreci ve şehirlerarası yolculukların izne bağlanmasıyla İkinci el araç alım satımlarında bu seneki bayram öncesi geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 düşüşe neden oldu. Virüs nedeniyle alım ve satımın aşağı yönlü olduğunu belirten araç alım-satımı yapan oto galerici Uğur Potur, kısıtlamanın kalkması ile birlikte piyasaların hareketleneceğini ve fiyatların tekrar yükseleceğini söyledi.

“İkinci el araç fiyatlarında düşüş olacağını düşünmüyorum”

İkinci el araç alım satımlarında düşüş olduğunu belirten Potur, “Koronavirüs nedeniyle satışlarımızı yüzde 80’den yüzde 30’lara düşüş sağladı. Satışlar hiç bir bayram öncesi bu kadar düşük olmamıştı. Şehirlerarası gidiş geliş kesintisi olduğu için şehir dışındaki müşterilerimize araç satışı yapamıyoruz. Onun için piyasada bir kırgınlık var. Sıfır araç üretiminin durduğundan dolayı şu anda ikinci el alıma az da olsa talep oluyor. Vaka sayıların düşmesi, şehirlerarası gidiş geliş açılması ve bazı kısıtlamaların açılması ile birlikte eski günlere döneceğimizi düşünüyorum. Eskiye göre oto ekspertiz ve noterlerin doluluk oranına gelecek olursak yüzde 50 civarın bir düşüş var" dedi.

Önümüzde ki aylarda normalleşme süreci ile birlikte satışların Haziran ayının sonuna doğru artmasını öngördüğünü söyleyen Potur, "İkinci el araç fiyatlarında düşüş olacağını düşünmüyorum. Bu tamamen ikinci el piyasası sıfır piyasası ile endekslenmiş bir piyasa. Sıfır araç üretimi şu anda olmadığı için ikinci ele daha çok bir talep olacak. Şu anda fiyatlar biraz aşağı yönlü ama virüsün tamamen ülkeden gitmesi ile birlikte ikinci el piyasasında artış bekliyoruz. Piyasanın açılması Haziran ayının sonunu bulacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.