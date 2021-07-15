  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O isim seçimlere katılmayacak!
Üzerlerinden uyuşturucu çıkmıştı! Karar verildi
İsrail İran’a mı saldıracak? Terör ülkesinin askerleri bütçe artırımı istiyor
Sudan açıkladı: Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya et ihraç edeceğiz
İSLAM Bayram namazı saat kaçta? Kurban bayramı namaz saatleri
İSLAM

Bayram namazı saat kaçta? Kurban bayramı namaz saatleri

Bayram namazı saati 20 Temmuz | 20 Temmuz Salı günü kurban bayramının 1.günü idrak edilecek. Bayram sabahı camilere, mescitlere akın edecek milyonlar Diyanet İşleri’nin bayram namazı saatini açıklayıp açıklamadığını merak ediyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saati il il

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:44:00 -
Bayram namazı saat kaçta? Kurban bayramı namaz saatleri

Mübarek kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde milyonlar kurban bayramı namazının saatini araştırmaya başladı. Kurban bayramı namazı saat kaçta 2021

Bayram namazı saat kaçta? Kurban bayramı namaz saatleri

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden illere göre bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte, il il bayram namazı saatleri:

Ankara                06.10

İstanbul               06.23

İzmir                    06.36

Antalya                06.25

Trabzon               05.41

Konya                 06.16

Kayseri                06.02

Bursa                  06.25

Zonguldak           06.11

Sivas                   05.54

Kars                     05.28

Adana                  06.07

Hatay                    06.05

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay