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İSLAM Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz bayram namazı saatleri
İSLAM

Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı vakti | Kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayram namazı için camilere akın edecek olanlar ise namaz saatini araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 11:16:00 -
Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz bayram namazı saatleri

Kurban bayramı 20 Temmuz 2021’de başlayacak. Kurban bayramında camilere akın etmek isteyenler bayram namazı vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, İstanbul Ankara İzmir’de bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içi ve yurt dışı bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte, bayram namazı saatleri:

Adana: 06.07

Adıyaman: 05.53

Afyonkarahisar: 06.22

Ağrı: 05.30

Aksaray: 06.09

Amasya: 05.57

Ankara: 06.10

Antalya: 06.25

Ardahan: 05.28

Artvin: 05.32

Aydın: 06.35

Balıkesir: 06.31

Bartın: 06.09

Batman: 05.42

Bayburt: 05.40

Bilecik: 06.21

Bingöl: 05.42

Bitlis: 05.37

Bolu: 06.13

Burdur: 06.25

Bursa: 06.25

Çanakkale: 06.36

Çankırı: 06.06

Çorum: 06.00

Denizli: 06.30

Diyarbakır: 05.45

Düzce: 06.15

Edirne: 06.32

Elazığ: 05.48

Erzincan: 05.44

Erzurum: 05.37

Eskişehir: 06.20

Gaziantep: 05.58

Giresun: 05.46

Gümüşhane: 05.43

Hakkari: 05.32

Hatay: 06.05

Iğdır: 05.26

Isparta: 06.24

İstanbul: 06.23

İzmir: 06.36

Kahramanmaraş: 05.59

Karabük: 06.08

Karaman: 06.15

Kars: 05.28

Kastamonu: 06.03

Kayseri: 06.02

Kırıkkale: 06.08

Kırklareli: 06.29

Kırşehir: 06.07

Kilis: 06.00

Kocaeli: 06.20

Konya: 06.16

Kütahya: 06.23

Malatya: 05.52

Manisa: 06.35

Mardin: 05.44

Mersin: 06.10

Muğla: 06.34

Muş: 05.38

Nevşehir: 06.06

Niğde: 06.07

Ordu: 05.48

Osmaniye: 06.03

Rize: 05.37

Sakarya: 06.18

Samsun: 05.53

Siirt: 05.38

Sinop: 05.56

Sivas: 05.54

Şanlıurfa: 05.52

Şırnak: 05.37

Tekirdağ: 06.29

Tokat: 05.55

Trabzon: 05.41

Tunceli: 05.45

Uşak: 06.27

Van: 05.31

Yalova: 06.23

Yozgat: 06.03

Zonguldak: 06.11

 

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