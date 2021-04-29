Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 2018 yılından bu yana her yıl emekli vatandaşlara ramazan ve kurban bayramlarında 1000’er lira ikramiye veriliyor. 2021 yılı için ikramiyeye zam yapıldı. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiye hangi gün yatacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Bu yıl bayram ikramiyelerine enflasyon orana göre zam yapıldı. Yüzde 8.6’lık zammın maaşlara 86 lira olarak yansıması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikramiyenin 1100 TL olarak ödeneceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz" dedi.

Ramazan bayramı ikramiyelerinin 3-7 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Vatandaşlar kısıtlama günlerinde maaşlarını, ikramiyelerini nasıl alabileceklerini araştırıyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyledi.