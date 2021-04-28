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Ekonomi Bayram ikramiyesi hangi günlerde verilecek? Bayram ikramiyeleri hangi gün ödenecek?
Ekonomi

Bayram ikramiyesi hangi günlerde verilecek? Bayram ikramiyeleri hangi gün ödenecek?

Bayram ikramiyesi yattı mı? 2018 senesinden bugüne her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ikramiye ödeniyor. Şimdiye kadar 1000 lira olarak ödenen ikramiyeye enflasyon oranına göre zam yapıldı. Emekli vatandaşlar kısıtlamada maaşlarını, ikramiyelerini nasıl çekebileceklerini araştırmaya başladı. Emekli maaşı kısıtlamada nasıl alınacak? Bayram ikramiyesi tam kapanmada nasıl ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 09:38:00 -
Bayram ikramiyesi hangi günlerde verilecek? Bayram ikramiyeleri hangi gün ödenecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu dönemde emekliler maaşlarını ve ikramiyelerini nasıl nereden alabileceklerini, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacaklarını araştırıyor. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesi hangi günlerde verilecek? Bayram ikramiyeleri hangi gün ödenecek?

Her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ikramiye ödeniyor. Bu yıl ikramiyeye zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada ikramiyelerin mayıs ayının ilk haftasına yetiştirileceğini belirtmişti.

Bu arada vatandaşlar kısıtlama sebebiyle sokağa çıkıp nasıl maaşlarını alacaklarını merak ediyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyledi.

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