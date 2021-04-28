Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu dönemde emekliler maaşlarını ve ikramiyelerini nasıl nereden alabileceklerini, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacaklarını araştırıyor. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesi hangi günlerde verilecek? Bayram ikramiyeleri hangi gün ödenecek?

Her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ikramiye ödeniyor. Bu yıl ikramiyeye zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada ikramiyelerin mayıs ayının ilk haftasına yetiştirileceğini belirtmişti.

Bu arada vatandaşlar kısıtlama sebebiyle sokağa çıkıp nasıl maaşlarını alacaklarını merak ediyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin önümüzdeki günlerde karar alınacağını söyledi.