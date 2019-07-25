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Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:- "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu"- "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatilde 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz"

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle oluşan 10 bin ek sefer için biletlerin satışa sunulduğunu bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yolculukların 9 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağını vurguladı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının beklendiğini dile getiren Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına, bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesine ilişkin, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu. Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talep arttı. Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

- Korsan bilet uyarısı

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Vatandaşların, Kurban Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, bayram süresince ise yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatilde 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu. "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
  1. Kurban Bayramı tatili
  2. Mustafa Yıldırım

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