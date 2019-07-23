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Bayram hareketliliği erken başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, YHT seferlerinin artırıldığını açıklarken, Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü otobüs firmaları için ek sefer genelgesi yayınladı. Tatil sezonu ile hareketli günler geçiren turizmciler ise Kurban Bayramı’nda yeni rekorlara hazırlanıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:35
Bayram hareketliliği erken başladı

 Akit  Ekonomi 

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ulaşım ve turizm sektörlerinde hareketlilik başladı. Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyenlerin ulaşım problemi yaşamamaları için önlemler alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla trenle seyahat etmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve yolcu talebinin karşılanması için çeşitli tedbirler alındığını söyledi.

Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen YHT’lerde günlük 16 seferin 18’e çıkarıldığını ifade eden Turhan, “Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı. YHT seferleri Ankara’dan 11.15’te, İstanbul Söğütlüçeşme’den saat 17.00’de hareket edecek” diye konuştu.

Otobüs firmalarına ek sefer izni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin genelge hazırlandı. Genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı ifade edildi. Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verilecek. Otobüsler için ek sefer izni 7 Ağustos’ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 20 Ağustos’a kadar kullanabilecek.

Sıkı denetim uygulanacak

Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi. B2 yetki belgesi “uluslararası tarifesiz”, D2 belgesi de “yurtiçi tarifesiz” otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kurban Bayramı
  4. ulaşım ve turizm sektörleri
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  6. YHT
  7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
  8. Kurban Bayramı tatili
  9. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi

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