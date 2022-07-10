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Gündem Bayram günü kan donduran olay! Allah senin belanı versin
Gündem

Bayram günü kan donduran olay! Allah senin belanı versin

Kocaeli’de bayram günü kan donduran bir olay yaşandı. İki kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti. 39 yaşındaki şahıs, 3 çocuk babası ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 12:54:00 -
Bayram günü kan donduran olay! Allah senin belanı versin

Kocaeli’de bayram günü iki kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti. Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, miras sebebiyle küs olan Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) aynı sebeple bayram günü tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu.

Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

 

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