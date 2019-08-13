Bayram günü evsiz kaldılar Bilecik’te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hala gelirken yaşlı çift bayram günü evsiz kaldı.

Bilecik’te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hala gelirken yaşlı çift bayram günü evsiz kaldı.

Alınan bilgilere göre Bilecik merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan İlyasca köyünde Bayram Yaman’ın (56) ikamet ettiği tek katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. O esnada evde eşi Muazzez Yaman (57) bulunurken ikili kendilerini dışarı zor attı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD’da geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, yaşlı çiftin evleri kullanılmaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.