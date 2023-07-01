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Dünya Bayram dinlemediler! İç savaşın tarafları çatıştı
Dünya

Bayram dinlemediler! İç savaşın tarafları çatıştı

Yeniakit Publisher
2023-07-01 19:59:00 -
Bayram dinlemediler! İç savaşın tarafları çatıştı

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bayramda bile çatışma çıktı.

Görgü tanıkları, HDK’nin Hartum'un güneyindeki karargahı iki koldan hedef aldığını ve saatlerce süren saldırıyı ordunun püskürttüğünü ileri sürdü.

Ordunun, başkentin güneyindeki Kuz, Rumeyla ve Cebra semtlerinde HDK’nin mevzilendiği noktalardaki çatışma alanını genişlettiğini belirten görgü tanıkları, Zırhlı Birlikler karargahı çevresindeki çatışmalarda HDK’nin ağır asker ve teçhizat kaybı yaşadığını ve çok sayıda üyesinin ordu tarafından ele geçirildiğini iddia etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise 14 yaralı askerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini duyurdu.

Hava sahası 10 Temmuz’a kadar kapalı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 10 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ayı ortasında ordu ve HDK arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.
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