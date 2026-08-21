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Gündem Bayram değil seyran değil, Gülben Ergen Akın Gürlek’i neden övdü? Bahar Feyzan yorumladı
Gündem

Bayram değil seyran değil, Gülben Ergen Akın Gürlek’i neden övdü? Bahar Feyzan yorumladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şarkıcı Gülben Ergen’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik övgü dolu paylaşımı gazeteci Bahar Feyzan’ın dikkatini çekti. Ergen’in Gürlek’e teşekkür etmesini değerlendiren Feyzan, “Bayram değil, seyran değil. Biri birine teşekkür ediyorsa vardır bir mesele diye düşünüyorum ister istemez” sözleriyle dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Gülben Ergen’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım gündem oldu.

Ergen, Gürlek’in çalışmalarını överek şu ifadeleri kullandı:

“Adalete duyulan güveni güçlendiren, hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisi ilkesini esas alan değerli çalışmaları için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e teşekkür ediyor, görevinde başarılarının devamını diliyorum.”

Ergen’in bu sözlerini gazeteci Bahar Feyzan yayınında değerlendirdi.

“BAYRAM DEĞİL, SEYRAN DEĞİL”

Paylaşımın zamanlamasına dikkat çeken Feyzan, Gülben Ergen’in neden böyle bir açıklama yaptığını sorgulayarak şunları söyledi:

“Bayram değil, seyran değil. Biri birine teşekkür ediyorsa yani vardır bir mesele diye düşünüyorum ben ister istemez, değil mi? Bilmiyorum siz düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum.”

Feyzan, bir siyasetçinin veya bakanın çalışmalarının elbette övülebileceğini belirterek yorumunu sürdürdü.

“AKIN GÜRLEK'E ÇOK SÖKMÜYOR”

Akın Gürlek hakkında çevresinden duyduğunu söylediği değerlendirmeleri de aktaran Feyzan, kişisel yakınlık veya tanışıklığın hukuki süreçlerde etkili olmayacağı yönünde konuştu.

Feyzan şöyle devam etti:

“Elbette yaptığı çalışmaları övebilirsiniz. Ama Akın Gürlek'e çok sökmüyor ya. Yani yakınlarından duyuyorum.”

“İKİ GÜN ÖNCE AYNI MASADA OTURMUŞ OLABİLİR”

Feyzan, Gürlek hakkında kendisine aktarıldığını belirttiği sözleri de anlatarak şöyle konuştu:

“Diyorlar ki; ‘Dün akşam ya da işte iki gün önce sizinle aynı masada oturmuş olabilir. Vay efendim, ben savcıyı, Adalet Bakanı'nı tanıyorum, sırtım yere gelmez falan.’ İki gün sonra bakmışsın, alınmışsın yani.”

Bu sözlerin Feyzan’ın kendi yorumları ve aktardığı duyumlar olduğu belirtilirken, gazeteci Gürlek’in kişisel ilişkilerden etkilenmediğini savundu.

“GÜLBEN ERGEN'E BİRİ BUNU ANLATSIN”

Feyzan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Hiç tanımıyor diyorlar o işlerde. O yüzden Gülben Ergen'e biri bunu anlatsın. Tanımıyor yani. Bir suç varsa, isnadı, bir şeyi ne ise alıyor. Onu söylemek isterim.”

Gülben Ergen’in Akın Gürlek’e yönelik mesajının ardından Bahar Feyzan’ın yaptığı bu yorumlar sosyal medyada da dikkat çekti.

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