Bayraktar'ın 'sığır' paylaşımını yarım saat tartıştılar! Sığır bunu tartışan değil de kim olabilir?

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Barış Pehlivan, Fikret Bila ve Salim Şen, Gökmen Karadağ moderatörlüğündeki Halk TV canlı yayınına katıldı. Karadağ, Pehlivan, Bila ve Şen, yarım saati aşkın süre, Erdoğan Bayraktar'ın çiftliğinde sığırları ile kaydettiği videoyu tartıştı.

4 CHP'li isim, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "reis" diye hitap edip, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek Başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum. Ancak partimden ve reisten ayrılmadım, evime geldim işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir." diyen Erdoğan Bayraktar'ın, sığırlarla yaptığı paylaşımına anlam yüklemeye çalıştı.

Kamuoyunun, yarım saati aşkın süre, "Bayraktar kimi kastetti." sözünü tartışan Barış Yarkadaş, Fikret Bila, Salim Şen ve Gökmen Karadağ'a yorumu, "Erdoğan'a açıkça 'reis' deyip destek veren adamı sanki ona karşı çıkıyormuş gibi yarım saat tartışanlar değil de sığır kim olabilir?" şeklinde oldu.