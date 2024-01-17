Bayraktar TB2 SİHA’lara BAE üretimi ile entegrasyonu! Selçuk Bayraktar: İHA için daha fazla seçeneğe yol açtı!

Baykar ile EDGE Group, Bayraktar TB2 SİHA’ya BAE tarafından geliştirilen Desert Sting 16 mühimmatının entegrasyonu faaliyetlerine başladı.

Konuyla ilgili olarak EDGE Group tarafından yapılan açıklamada, “Dünyanın önde gelen ileri teknoloji ve savunma gruplarından biri olan EDGE ile insansız hava aracı (İHA) ve yapay zekâ teknolojisinde uluslararası bir lider olan Baykar, EDGE akıllı silahlarını Bayraktar İHA’larına entegre etmek için işbirliği yapıyor.

Entegrasyon programı, savunma sektöründe ileri teknoloji çözümleri konusunda işbirliği yapmak üzere iki grup arasında imzalanan Stratejik İttifak Anlaşmasının bir parçasıdır.

Program kapsamında EDGE, DESERT STING 16 hassas güdümlü mühimmatını Baykar Bayraktar TB2 SİHA’sına entegre edecek. Entegrasyonun yıl sonundan önce tamamlanması ve bunu diğer Baykar platformlarına yapılacak diğer faydalı yük entegrasyonlarının izlemesi planlanıyor.” ifadelerine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuyla ilgili olarak, “DESERT STING 16 ve diğer EDGE silah ve sistemlerinin entegrasyonu, İHA faydalı yük tekliflerimizde değerli seçenekler olacaktır. İleri teknolojide uluslararası bir lider olan EDGE ile yaptığımız stratejik ittifak anlaşması, müşteri tabanımıza daha fazla seçenek sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

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EDGE Group’un Desert Sting mühimmat ailesi; Desert Sting 9, Desert Sting 16 ve Desert Sting 25 güdümü bombalarından oluşuyor. Lazer güdümlü Desert Sting bombalar, Türk SİHA’ları tarafından aktif olarak kullanılan Roketsan MAM Ailesiyle benzer çalışma prensibine sahip. 30’dan fazla ülke, SİHA’larında Roketsan’ın MAM-C, MAM-L, ve/veya MAM-T mühimmatını kullanıyor.