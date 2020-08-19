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Teknoloji Bayraktar AKINCI TİHA 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı
Teknoloji

Bayraktar AKINCI TİHA 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Gururlandıran o anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "AKINCI PT-2 (Prototip 2). Abisinden daha hızlı çıktı... 2. Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı..Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır..." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:37:00 -

BAYKAR firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

"Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi" kapsamında havalanan AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 20 bin feet irtifada 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından piste teker koyan AKINCI TİHA’nın ikinci prototipinin ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, "Bugün Bayraktar AKINCI Prototip 2 ile Orta İrtifa Sistem Tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gururlandıran o anları Twitter hesabından da paylaşan insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar, "AKINCI PT-2 (Prototip 2). Abisinden daha hızlı çıktı... 2. Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı..Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır..." notunu düştü.

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Yorumlar

Eren

Allah emeği geçen destek olan herkesten razı olsun. Keferenin dostlar takımı kahrolsun.
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