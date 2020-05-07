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Aktüel

Bayraklı’nın spor alanları yenileniyor

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, ilçedeki tüm spor alanlarını tek tek yenilemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:54:10 -
Bayraklı’nın spor alanları yenileniyor

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, ilçedeki tüm spor alanlarını tek tek yenilemeye başladı.


Bayraklı Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da yaz ayları öncesi ilçedeki tüm spor alanlarını baştan sona yeniliyor. Bu kapsamda Mansuroğlu, Manavkuyu, Osmangazi, Soğukkuyu, Onur, Emek, Postacılar, Tepekule Mahallelerindeki 25 spor alanında çalışmalara başlayan ekipler; basketbol, futbol ve tenis sahalarını revize ederek, modern bir görünüme kavuşturuyor. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle süren çalışmalar kapsamında saha zeminlerine beton döküyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yürütüyor.



Sandal’dan yerinde inceleme


Öte yandan, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Osmangazi Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nda bulunan tenis kortunun yapım çalışmalarını ziyaret etti. Bürokratlardan uygulamalarla ilgili bilgi alan Sandal, çevredeki vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.

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