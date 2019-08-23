Bayraklı Belediye Başkanı’nın odasında dinleme cihazı bulundu

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Belediye Başkanı seçilen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın makam odasından, elektrik prizine gizlenmiş şekilde dinleme cihazı bulundu. Cihazın, ayrıntılı incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın odasından dinleme cihazı çıktı. Cihazın elektrik prizi içerisine gizlendiği öğrenilirken, uzman polisler belediyeye gelerek inceleme yaptı. Cihaz tutanak altına alındı ve daha sonrada emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Sandal, "Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Tasarruf tedbirlerini son noktasına kadar hayata geçirdik. Geriye dönük birçok dosyayı Teftiş Kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız; ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki hiç kimse bizi çıktığımız bu yoldan alıkoyamayacak. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sandal, "Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.