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Gündem Bayrağın yere serilmesi tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Bayrağın yere serilmesi tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı

Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 05:55:00 -
Bayrağın yere serilmesi tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü öncesi Alaşehir ilçesinde Türk bayrağının ve Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araçların geçmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyaya ve çeşitli yayın organlarına yansımasıyla ilgili çalışma başlatıldığı söylendi.

Açıklamada "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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