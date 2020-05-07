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Aktüel

Bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur’an hediyesi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde iş yerindeki asılı Türk bayrağı kopartılarak çalınan esnafa jandarma ve belediye, bayrak ve Kur’an’ı kerim hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:13:45 -
Bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur’an hediyesi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde iş yerindeki asılı Türk bayrağı kopartılarak çalınan esnafa jandarma ve belediye, bayrak ve Kur’an’ı kerim hediye etti.


Nallıhan’da bir iş yerinde asılı Türk bayrağı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kopartılarak çalındı. Olaydan haberdar olan Çayırhan Jandarma Karakol ekipleri ve Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, iş yerini ziyaret ederek Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Karakol Komutanı Adnan Bayram ve Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, böyle hassas bir durumda sessiz kalmadığı için iş yeri sahibi Hüseyin Doğan’a teşekkür etti. Jandarma tarafından Türk bayrağı iş yerine asıldı.

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