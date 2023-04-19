Baykar firması görüntüleri paylaştı... Nefes kesen anlar!
Baykar firması tarafından geliştirilen "Kızılelma"nın nefes kesen yeni görüntüleri paylaşıldı.
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Baykar firması tarafından geliştirilen "Kızılelma"nın nefes kesen yeni görüntüleri paylaşıldı.
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