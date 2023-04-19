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Teknoloji Baykar firması görüntüleri paylaştı... Nefes kesen anlar!
Teknoloji

Baykar firması görüntüleri paylaştı... Nefes kesen anlar!

Yeniakit Publisher
2023-04-19 21:25:00 - 2023-04-19 21:25:57

Baykar firması tarafından geliştirilen "Kızılelma"nın nefes kesen yeni görüntüleri paylaşıldı.

Baykar firması tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

Baykar'ın sosyal medya hesabından "Bulutların üzerinde Bayraktar KIZILELMA" notuyla yeni bir video paylaşıldı.

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