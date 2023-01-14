Baykar açıklaması evlere şenlik! Ali Babacan İHA ve SİHA'lara da kulp taktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın hayranlıkla izlediği Bayraktar TB2, AKINCI TİHA ve KIZILELMA'nın üreticisi olan Baykar firmasını hedef aldı.

Devletin hemen hemen bütün imkanları ve yardımlarının Baykar'a aktarıldığını iddia eden Babacan'ın sözleri büyük tepki topladı.

"Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor. Halbuki benzer kaynaklar en az 4-5 şirkete aktarılsa, çünkü devlet desteği olmadan bu iş olmuyor. Devletten çok yüksek miktalarda nakit destekle bu işler oluyor. Onu herkesin bilmesi lazım" diyen Babacan evlere şenlik şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetsizlikten rehavet doğar. Rekabet yoksa rehavet oluyor. Bu ilk birkaç yıl iyi gider ondan sonra bakarsınız şımarıklık başlar. Nasılsa devletten geliyor para, yapsam da yapmasam da para geliyor, para geldikçe iş dönüyor, böyle olmaz. Her şirket rekabeti hissedecek, yarışma mecburiyetini hissedecek. Daha iyi olmanın mücadelesini verecek. Daha iyi teknolojiyi, daha yüksek teknolojiyi daha ucuza mal edip rekabet gücü oluşturmanın mücadelesini verecek. Yoksa devlet imkan sağlamış, bir şirkete koca bir alan açmış, dünyanın parasını da aktarıyor, o şirket de iyi işler yapıyor. Ha şu da olabilir, diyeceksiniz ki, ha tamam devlet bu parayı aktardı ve batırabilirlerdi. Ha bu arkadaşlar batırmamışlar sağolsunlar iyi işler çıkartmışlar. Ama eğer iyilerse, dürüstlerse ve gerçekten böyle örtülü, kapalı, gizli saklı işler yoksa, yani gerçekten teknoloji ve finans anlamında anlamlı işler yapıyorlarsa hiç korkmasınlar."

Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler."

Baykar firmasını rekabetten kaçmakla suçlayan Babacan şöyle devam etti:

"Rahmetli Özal’dan önce biliyorsunuz Türkiye’de otomobil sanaayinde Hacı Murat’lar üretiliyordu. Kapalı bir piyasaydı. Dünyanın en kötü araçları Türkiye’de üretiliyordu ve o zaman o araçları üretenler gümrük biriminden çok korkuyordu. Çünkü dışarıya açılırsa Türkiye, bizim işimiz bitti biz araç üretemeyiz diye korkuyorlardı. O gün rekabetten korkan firmalar şu anda sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birileri oldular. Dolayısıyla rekabet insanı güzel çalıştırıyor. Terletiyor ama daha iyi hizmet, daha iyi ürünü daha ucuza mal etmenin de yolunu açıyor. Dolayısıyla rekabetten korkmasınlar. İşlerini iyi yapıyorlarsa, maliyetleri uygunsa, eknolojileri yüksekse hiç korkmasınlar. Ama buralarda zayıflıklar varsa, kendilerinden daha iyi bu işi yapacak firmalar olur da işimizi elimizden alır diye korkarlarsa o zaman ondan da korksunlar. Kusura bakmasınlar yani."