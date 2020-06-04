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Aktüel

Bayındır’dan Başkan Soyer’e anlamlı ziyaret

Bayındır Ziraat Odası üyeleri ve Bayındırlı üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e korona virüs sürecindeki desteği için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:24:50 -
Bayındır’dan Başkan Soyer’e anlamlı ziyaret

Bayındır Ziraat Odası üyeleri ve Bayındırlı üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e korona virüs sürecindeki desteği için teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Soyer “Biz bunları yapmaktan gurur duyuyoruz. Her şeye rağmen üretmeye devam etmemiz lazım” dedi.


Bayındır Ziraat Odası üyeleri ve Bayındırlı üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek korona virüs sürecinde bölgeye desteği için teşekkür etti. Bayındır Ziraat Odası Meclis Başkanı Mümtaz Almışlar jakaranda fidanı hediye ettiği Başkan Soyer’e, “Bayındır en az oy aldığınız ilçelerden biri olmasına rağmen çiftçimize çok fazla destek oldunuz. Yardım kolileri ve maske gönderdiniz. Sayenizde çiftçimize ücretsiz maske dağıttık” dedi. Bayındır Ziraat Odası Başkanı Erdal Köpüklü de Başkan Soyer’e üreticilerin gönderdiği benjamin çiçeği, personele dağıtmak üzere de fesleğen hediye etti. Tunç Soyer ise ziyaretleri için konuklara teşekkür ederek, “Bizi onurlandırdınız. Biz bunları yapmaktan gurur duyuyoruz. Korona virüs de bize gösterdi ki her şeye rağmen üretmeye devam etmemiz lazım. Kendi kendine yeten bir ekonomi sağlamamız lazım. O nedenle yaptığınız çok değerli. Seçim geride kaldı. 30 ilçede 4.5 milyon İzmirliye eşit hizmet ilkesiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

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