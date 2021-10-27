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Spor Bayern Münih'ten büyük hezimet! Gol yağmuruna tutuldu
Spor

Bayern Münih'ten büyük hezimet! Gol yağmuruna tutuldu

Almanya Lig Kupası 2. tur maçında Borussia Mönchengladbach sahasında Bayern Münih 5-0 mağlup etti ve tur atladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 23:59:00 -
Bayern Münih'ten büyük hezimet! Gol yağmuruna tutuldu

Almanya Kupası 2.Tur karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Bundesliga lideri Bayern Münih şok bir skorla sahadan ayrıldı.

Bavyera ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Borussia Mönchengladbach'a farklı galibiyeti getiren golleri Ramy Bensebaini(2), Breel Embolo(2) ve Kouadio Kone kaydetti.

Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

 

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