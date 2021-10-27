Bayern Münih'ten büyük hezimet! Gol yağmuruna tutuldu
Almanya Lig Kupası 2. tur maçında Borussia Mönchengladbach sahasında Bayern Münih 5-0 mağlup etti ve tur atladı.
Almanya Kupası 2.Tur karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Bundesliga lideri Bayern Münih şok bir skorla sahadan ayrıldı.
Bavyera ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Borussia Mönchengladbach'a farklı galibiyeti getiren golleri Ramy Bensebaini(2), Breel Embolo(2) ve Kouadio Kone kaydetti.
Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.