  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bayern Münih'in yıldızına hapis şoku
Spor

Bayern Münih'in yıldızına hapis şoku

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in Fransız stoperi Lucas Hernandez'e, Madrid mahkemesinden kötü haber geldi. Fransız futbolcunun, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı 6 ay hapis cezası kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:32:00 -
Bayern Münih'in yıldızına hapis şoku

 
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in Fransız stoperi Lucas Hernandez'e, Madrid mahkemesinden kötü haber geldi. Fransız futbolcunun, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı 6 ay hapis cezası kesinleşti.

2017 yılında eşine şiddet uygulayan 25 yaşındaki oyuncuya, Madrid mahkemesi tarafından verilen 6 ay hapis cezası kesinleşti.

Daha önce 2 farklı suçtan ceza alan Hernandez'in temiz başvurusu da mahkeme tarafından reddedildi.

Konuyla ilgili Bavyera ekibi ve futbolcu açıklama yapmaktan kaçındı. 19 Ekim'de cezası başlayan Fransız futbolcunun, 10 gün içerisinde İspanyol hapishanesine teslim olması gerekiyor.

Temiz başvurusu reddedilen Hernandez, mahkemenin verdiği son karara da itiraz etti.

Lucas Hernandez, Şubat 2017'de o zamanki kız arkadaşı olan karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 31 gün kamu hizmeti cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca Fransız oyuncunun eşine 500 metreden fazla yaklaşması da yasaklanmıştı. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 maça çıkan Hernandez, bu karşılaşmalarda toplam 475 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı
Gündem

Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olursa olsun önemli olmadığını belirterek, ağzındaki bakl..
Ali Babacan’a o isimden “Kürt meselesi” tepkisi: Kürtlerin tarihsel katil partisi CHP’dir ve sen de onlarla yürüyorsun!
Gündem

Ali Babacan’a o isimden “Kürt meselesi” tepkisi: Kürtlerin tarihsel katil partisi CHP’dir ve sen de onlarla yürüyorsun!

DEVA’lı Ali Babacan’ın Kürtlere yönelik sözlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Kürt siyasetçi ve yazar Cemal Toptancı, “Biz Kürtlerin bi..
Candaş Tolga gazladı, Yılmaz Erdoğan patladı!
Medya

Candaş Tolga gazladı, Yılmaz Erdoğan patladı!

Yılmaz Erdoğan, 'Az Önce Konuştum'da Candaş Tolga Işık'ın 'Bir Demet Tiyatro' ile ilgili yönelttiği soruyla RTÜK'ü hedef aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay